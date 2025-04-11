FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor’a 3 dönem transfer yasağı getirdiğini duyurdu.
FIFA'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Konyaspor, gelecek 3 transfer sezonunda kadrosuna yeni futbolcu kaydı yapamayacak.
Konyaspor daha önceki dönemlerde de transfer yasağı almış ve sezon başında FIFA’daki dosyalarını çözüme kavuşturmuştu.
Yeşil-beyazlılar yaz transfer döneminde, devre arası transfer döneminde ve bir sonraki sezon başında kadrosuna yeni oyuncu katamayacak. Konuyla ilgili olarak Tümosan Konyaspor’dan henüz açıklama yapılmazken gün içinde resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.