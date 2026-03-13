Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi için yeni bir ayrılık iddiası daha ortaya çıktı.

FIFA menajeri Marco Kırdemir, Arjantinli yıldızın sezon sonunda İtalya yolcusu olduğunu duyurdu.

'ŞİMDİDEN ANLAŞTI'

Radyospor'a konuşan FIFA menajeri Marco Kırdemir, Mauro Icardi'nin sezon sonunda Juventus ile sözleşme imzalayacağını iddia etti. Kırdemir, ön anlaşma yapıldığını ifade ederek "Mauro Icardi sezon sonu kesin olarak İtalya'ya dönecek. Juventus ile şimdiden anlaştı. Kız arkadaşı da İtalya'da yaşamak istiyor. Galatasaray'da devam etmeyecek. Zaten bildiğiniz gibi sözleşmesi de sezon sonu bitiyor." diye konuştu.

Marco Kırdemir, adı Real Madrid ile anılan Victor Osimhen'in ise Real Madrid'in transfer listesinde yer almadığını, İspanyol devinin Haaland'ı istediğini söyledi.