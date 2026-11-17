2021 yılında açıkladığı iklim stratejisinde sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yarı yarıya azaltmayı, 2040 yılına kadar ise net sıfır seviyesine ulaşmayı taahhüt eden FIFA, aradan geçen beş yıllık süreçte aldığı kararlarla çevre ve iklim örgütlerinin tepkisini çekti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 sırasında harekete geçen New Weather Institute, New Weather Institute Sweden, Fossil Free Football, Scientists for Global Responsibility ve FairSquare, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) yetkililerine ortak bir mektup gönderdi. Kuruluşlar, FIFA'nın hem kendi emisyonlarını düşürme hem de küresel spor dünyasında iklim eylemine öncülük etme konusunda başarısız olduğunu savundu.

FIFA'nın da imzacısı olduğu BM Sporda İklim Eylemi Çerçevesi, spor organizasyonlarının 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 oranında azaltmasını şart koşuyor. Kurallar gereği, bir kurumun programa katılımındaki samimiyet veya taahhütlerini yerine getirme kapasitesi hakkında ciddi kaygılar oluşması halinde imzacı statüsü iptal edilebiliyor.

DÜNYA KUPASI EMİSYONLARI KONUŞULDU

Beş kuruluşun BM'ye sunduğu başvuruda öne çıkan ilk başlık, büyük turnuvaların giderek büyüyen karbon ayak izi oldu. 2022 yılında 64 maçla tamamlanan erkekler Dünya Kupası'nın, 2026 organizasyonunda üç ülkeye ve 16 farklı kente yayılarak 104 maça çıkmasının Dünya Kupası tarihindeki en yüksek emisyon oranına yol açtığı ileri sürüldü.

Mektupta, FIFA'nın 2021'de ilan ettiği iklim hedeflerine nasıl ulaşacağına dair somut bir yol haritası sunmadığı belirtilirken, dev organizasyonları genişletme politikasının emisyonları daha da artırdığına dikkat çekildi. Özellikle FIFA'nın emisyonlarını yarıya indirmeyi vadettiği 2030 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'nın üç kıta ve altı ülkeye yayılacak olması, üstelik takım sayısının 64'e çıkarılması ihtimalinin gündemde bulunması eleştirilerin dozunu artırdı.

PETROL ŞİRKETİ SPONSORLUĞUNA TEPKİ

Şikâyet başvurusunun ikinci temel dayanağını ise FIFA'nın Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco ile imzaladığı çok yıllı küresel sponsorluk anlaşması oluşturdu. Söz konusu anlaşma kapsamında Aramco'nun, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nda da dünya çapında geniş bir reklam görünürlüğü elde edeceği vurgulandı.

BM yetkililerine iletilen metinde, Aramco'nun futbolun milyarlara ulaşan küresel popülaritesini kullanarak iklim eylemini destekleyen bir imaj çizmeye çalıştığı savunuldu. Kuruluşlar, bu ticari ortaklığın FIFA'nın iklim kriziyle mücadelede öncü rol üstlenme taahhüdünü doğrudan zayıflattığını belirterek resmi inceleme başlatılmasını talep etti.