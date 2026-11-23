Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 18 Mart 2027'de Fas'ta yapılacak FIFA başkanlık seçiminde mevcut başkan Gianni Infantino'yu destekleme kararı aldı. Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen CAF Olağan Genel Kurulu'nda konuşan CAF Başkanı Patrice Motsepe, Infantino'nun yeniden adaylığına destek verdiklerini belirtti. Motsepe, "Gianni, CAF bünyesindeki 54 üye federasyonun desteğine sahipsin." dedi. 2016'dan bu yana FIFA başkanlığını yürüten Infantino da genel kuruldaki konuşmasında, Afrika futbolunun gelişiminin FIFA'nın öncelikleri arasında yer almaya devam edeceğini söyledi. FEDERASYON BAŞINA 25 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN PLANI Infantino, FIFA Forward 4.0 programı kapsamında üye federasyonlara sağlanan kalkınma desteğinin artırılacağını açıkladı. Dört yıllık dönemde her federasyona verilen finansmanın 8 milyon dolardan 25 milyon dolara yükseltilmesinin planlandığını bildirdi. Gelecek ay FIFA Konseyinin onayına sunulması beklenen düzenlemenin Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yeni finansman modeliyle federasyonların altyapı, futbol eğitimi ve gelişim projelerine daha fazla kaynak ayırması hedefleniyor.

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