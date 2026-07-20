İspanya Dünya Kupası finalinde Arjantin’i mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Turnuvanın sona ermesinin ardından FIFA sıralaması da güncellendi. Geçtiğimiz ay 3. sırada bulunan İspanya, 1995.88 puanla liderliği Arjantin'den alarak zirveye yerleşti. Üst üste iki finalde boy gösteren Arjantin ise puanını 1970.37'ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. MİLLİ TAKIM 5 SIRA GERİLEDİ Dünya Kupası'ndan önce 22. sırada bulunan Vincenzo Montella önderliğinde Türkiye de turnuva sonunda 27. basamakta yer aldı. FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle: İspanya: 1995.88 Arjantin: 1970.37 Fransa: 1948.97 İngiltere: 1922.83 Brezilya: 1804.92 Fas: 1803.99 Portekiz: 1787.85 Belçika: 1778.36 Hollanda: 1775. 54 Meksika: 1754.30

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