2026 FIFA Dünya Kupası için maç hakemleri atandı. Altı konfederasyonun tamamından ve 50 üye derneğinden toplam 52 hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video maç görevlisi, küresel gösteri için seçildi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre seçim süreci, en üst düzeydeki performansların kalitesi ve tutarlılığına dayanıyor. FIFA, üç ev sahibi ülkede 104 maçın oynanacağı kupa için üç yılı aşkın süren titiz ve kapsamlı bir seçim sürecinin ardından, 2026 FIFA Dünya Kupas'nda maçları yönetecek hakemlerin listesini açıkladı.

Listede hiçbir Türk hakeme yer verilmedi. FIFA'dan yapılan açıklamada "Tarihin en kapsamlı maç hakemi kadrosunda atamalar, FIFA'nın uzun süredir uyguladığı "önce kalite" ilkesine dayanarak yapılmış olup, adayların FIFA turnuvalarında, uluslararası ve yerel müsabakalarda son yıllarda sergiledikleri performansların tutarlılığı da dikkate alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Dünya Kupası'na 42 farklı ülkeden hakem çağrıldı.

Katar, Suudi Arabistan, Japonya, Somali, Gabon, El Salvador, Moritanya, Paraguay, Kosta Rika, Brezilya, ABD, Norveç, İran, Arjantin, Kanada, Şili, Meksika, Cezayir, İspanya, Fas, Yeni Zelanda, Romanya, Fransa, Çin, Ürdün, Hollanda, Polonya, İtalya, Honduras, Mısır, Jamaika, İsveç, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Peru, Portekiz, Kolombiya, İsviçre, Özbekistan, Uruguay, Güney Afrika ve Slovenya'dan hakemler listede yer aldı.

Dünya Kupası'nda görev alacak hakemlerin tam listesi şu şekilde: