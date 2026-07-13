FIFA ile Arjantin arasındaki yolsuzluk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Arjantin’in 2022 Dünya Kupası’nı kazanmasından 9 gün önce federasyon, tüm uluslararası ticari haklarını, futbol konusunda hiçbir deneyimi olmayan Miami’de yeni kurulan bir şirkete devretti. FIFA, ödül paralarını AFA’nın hesaplarına göndermek yerine bu özel şirkete aktardı. Şirket, AFA’nın tüm dış gelirlerinden sabit yüzde 30 komisyon aldı. FIFA ayrıca kadın genç takımlarının antrenörü Diego Guacci’yi yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle reşit olmayan oyunculara yönelik taciz ve kötü muamele suçlamalarından da akladı.