FIFA, ticari haklarının kontrolünü devretmeyi ve yüzde 20’lik bir hisseyi özel yatırımcılara satmayı hedefleyen 20 milyar dolar büyüklüğündeki tartışmalı şirket kurma planını gelen küresel tepkilerin ardından durdurdu.

Financial Times tarafından kamuoyuna duyurulan projenin ardından üst düzey FIFA yetkilileri, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA ve diğer konfederasyonlardan sert itirazlar yükseldi.

Planın mimarlarından biri olan FIFA Başkanı Gianni Infantino, projenin destek seviyesinden bağımsız olarak başlangıçta belirlenen hedeflere artık hizmet etmediğini ve bölücü bir nitelik kazandığını belirterek süreçten geri adım atıldığını açıkladı.

INFANTINO'YA ÖFKE YAĞDI

Plana göre Thrive Eternal liderliğindeki bir yatırım grubundan 4,2 milyar dolara kadar kaynak sağlanması ve "FIFA Forward" isimli yeni bir girişimde bu gruba yaklaşık yüzde 20 pay verilmesi hedefleniyordu.

Thrive şirketinin yöneticisi Joshua Kushner’ın kardeşi Jared Kushner’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka ile evli olması da süreçte dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

UEFA, yaşanan süreci "sorumsuzluk ve savunulamaz" olarak nitelendirerek Infantino’yu yıldırma politikası yürütmekle suçladı ve 55 üye federasyonunun plan iptal edilene kadar tüm FIFA turnuvalarını boykot edeceğini duyurdu.

FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour ise projenin tek bir kişinin fikri olduğunu ve kandırıldıklarını ifade ederken, Infantino’nun üst düzey bir danışmanı protesto amacıyla görevinden istifa etti.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham da Infantino’nun FIFA’yı yönetmek için yanlış kişi olduğunu belirtti.

96 ÜYE REDDETTİ

FIFA, söz konusu planı gelirleri artırma ve elde edilen kazancı 211 üye federasyonla paylaşma yöntemi olarak sunmuştu.

Tasarı onaylansaydı, her üye federasyona 20 milyon dolar peşin ödeme yapılması ve yıllık ödemelerin iki katına çıkarılarak 5 milyon dolara yükseltilmesi öngörülüyordu.

Ancak 19 Eylül’de yapılması planlanan ve basit çoğunluk gerektiren oylama öncesinde, Avrupa ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler konfederasyonlarının (toplam 96 üye) muhalefeti kararın geçmesini zorlaştırdı.

Gelecek yıl yeniden seçimlere girmeye hazırlanan Infantino’ya yönelik inancın çok sayıda üye federasyon nezdinde sarsıldığı ifade edilirken, Infantino görevine devam edeceğinin sinyalini vererek önümüzdeki günlerde tüm tarafları ortak futbol çıkarı doğrultusunda yeniden bir araya getirmeyi hedeflediğini söyledi.