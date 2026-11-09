Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen yılın 11'i açıklandı. Dünya genelindeki profesyonel futbolcuların oylarıyla oluşturulan kadroda Lionel Messi yer alırken Cristiano Ronaldo listeye giremedi. FIFPRO 2026 Dünya 11'inde kaleye David Raya seçildi. Savunma hattını Achraf Hakimi, Pau Cubarsi ve Nuno Mendes oluşturdu. Orta sahada Rodri, Vitinha ve Jude Bellingham yer aldı. Hücum hattında ise Messi ile birlikte Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Lamine Yamal kendilerine yer buldu. İşte yılın 11'i: Raya, Mendes, Cubarsi, Hakimi, Bellingham, Rodri, Vitinha, Mbappe, Yamal, Haaland, Messi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.