FIFA'nın resmi transfer yasağı listesi güncellendi. FIFA'nın sisteminde yapılan güncellemede Fenerbahçe'nin 3 dönem transfer yasağı olduğu görüldü.

FIFA'nın resmi transfer yasağı kayıtlarında Fenerbahçe'nin 3 dönem transfer yasağı yer alıyor. FIFA'nın sisteminde yer alan bilgilere göre, bu yasağın mali bir dosyayla ilgili olduğu ve ilgili ücretin ödenmesi durumunda yasağın kaldırılacağı ifade ediliyor.

ÖDEME YAPILIRSA YASAK KALKIYOR

FIFA'nın sisteminde görülen bilgilere göre, Fenerbahçe'nin 3 transfer dönemini kapsayan bir transfer yasağı bulunuyor. Sistemde yer alan açıklama, söz konusu yasağın mali bir dosyadan kaynaklandığını ve dosyada belirtilen ücretin ödenmesi halinde yasağın kaldırılacağını gösteriyor.

Fenerbahçe'nin FIFA'dan gelen bu mali yükümlülüğü yerine getirmesi halinde transfer yasağının sona erebileceği belirtiliyor. Bu nedenle FIFA kaydında görülen 3 dönemlik transfer yasağı, ödeme yapılması durumunda devam etmeyebilir.

YASAĞIN NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

FIFA'nın transfer yasağı listesinde yer alan Fenerbahçe'nin hangi dosyadan dolayı yasağa uğradığı ve dosya kapsamında belirtilen ödeme miktarı konusunda ise henüz ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

Fenerbahçe Kulübü'nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.