CHP’nin rozet takma etkinliğine figüranların getirilmesine ilişkin haberle ilgili, SÖZCÜ TV muhabiri Nedim Bayhan, BirGün muhabiri Ebru Çelik ve BirGün Web Koordinatörleri Uğur Koç ile Berkant Gültekin, yürütülen soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.

Ebru Çelik, CHP üye katılım töreninde cast ajansı aracılığıyla ücretli figüran taşındığını ortaya çıkarmıştı. Habere göre, törene farklı cast ajanslarından yüzlerce figüran 950 lira karşılığında taşınmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'in suç duyurusu üzerine olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturmanın etkinlikte cast ajansı aracılığıyla üye olmayan kişilerin getirildiği iddiaları ve bu iddialara ilişkin yapılan yayınlar üzerine başlatıldığını açıkladı.