Yapay zeka ve robotik alanında faaliyet gösteren Figure, artık kullanılmayan Figure 02 insansı robotlarını imha etti. Şirket, bu robotları geri dönüştürmek yerine, fikri mülkiyetini korumak amacıyla Finlandiya'daki bir çelik tesisinde eriterek ortadan kaldırdı.

Figure, paylaştığı videoda Terminator 2 filmindeki ikonik sahnelere gönderme yaptı.

NEDEN İMHA EDİLDİ?

Figure, filosundaki Figure 02 robotlarını emekliye ayırmasının ardından, bu robotların bakımını sürdürmenin mümkün olmadığını belirtti. Şirket, robotları imha etme kararının arkasındaki gerekçenin, özel olarak tasarlanmış aktüatörleri ve diğer fikri mülkiyet unsurlarının ele geçirilmesini önlemek olduğunu açıkladı.

ERİTME İŞLEMİ İÇİN UZUN SÜRE TESİS ARANDI

Figure, robotları imha etmek için ABD ve Meksika'da çeşitli metal döküm tesisleriyle temasa geçti. Ancak, robotların üzerindeki lityum iyon bataryalar nedeniyle tesisler, robotları doğrudan üretim hatlarına atmayı reddetti.

Sonunda Finlandiya'nın Imatra kentindeki bir çelik tesisi, robotları eritmeyi kabul etti.

ROBOTLAR ÖZEL OLARAK EĞİTİLDİ

Figure, robotların eritme ocağına kontrollü bir şekilde atılması için simülasyon ortamında özel bir eğitim süreci başlattı. Figure 02 robotları, eritme ocağına yüksekten atlama hareketini otonom olarak gerçekleştirecek şekilde eğitildi.

Robotlar, Finlandiya'daki tesise götürüldükten sonra simülasyonda öğrendikleri hareketi gerçek ortamda uyguladı. Aşırı sıcaklık ve güçlü elektromanyetik alanlara rağmen robotlar, herhangi bir hata yapmadan son görevlerini başarıyla tamamladı.

24 SAATTE TAMAMEN ERİDİLER

75 ton kapasiteli elektrik ark ocağı, Figure 02 filosunu 24 saat içinde tamamen eritti. Eritme işlemi altı ayrı aşamada gerçekleştirildi.

TERMINATOR 2 SAHNESİ GİBİ

Oluşan görüntüler, Terminator 2: Judgment Day filmindeki T-1000 karakterinin erimiş metale atıldığı sahneyi hatırlattı. Figure CEO'su Brett Adcock'a daha önce, robotların eritilmesi yönünde esprili bir öneride bulunan Arnold Schwarzenegger de bu projeye gönderme yaptı.

Schwarzenegger, eritme operasyonunda kısa bir rol alarak eritilen robotlardan biriyle başparmak işareti yaptı ve "Hasta la vista, Figure 02" dedi.

Figure, eritilen robotlardan kalan parçaları, Figure 02 filosunun anısına özel hatıra parçaları olarak değerlendirdi.