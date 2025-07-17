CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 3 yıl önce Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde 200 yıllık tarihi Eskiköy Ahşap Camisi’nin bir anda ortadan kaybolduğunu gündeme getirmişti.

Adıgüzel, o dönemde AKP’li belediyenin camiyi restore etmek için ihaleye çıktığını, ihaleyi alan firmanın caminin tahtalarını söktükten sonra çalışmayı yarıda bıraktığını belirtmişti. Bunun üzerine belediye, camide kapsamlı bir restorasyon çalışması yapıldığını açıklamıştı.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Adıgüzel ise, olayın peşini bırakmayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na soru önergesi verdi.

CHP’li Adıgüzel soru önergesinde camiye ait orjinal parçaların nerede olduğunu sordu. Bakanlık cevabında Adıgüzel’in haklılığı ortaya çıktı.

Bakanlık’tan verilen cevapta şu ifadelere yer verildi:

“Uygulamaların onaylı projeleri doğrultusunda yapılıp yapılmadığına veya Cami'nin onarım sürecinin tamamlandığına dair uygulama ve denetleme yetkilisi olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ile proje müellifi raporunun Kurul Müdürlüğüne iletilmemiş olması sebebiyle söz konusu Cami'de Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde inceleme yapılmış olup yapılan incelemeler Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanmıştır. Kurulun 26.03.2025 tarihli bahse konu kararı ile; ‘tescilli ahşap Cami'nin devam eden esaslı onarım uygulamasında onaylı restorasyon projesine kısmen aykırı olarak imalatlar yapıldığı görüldüğünden uygulamayı yapan ve yaptıranların uyarılmasına, uygulamaların onaylı restorasyon projesinde verilen detaylara uygun olarak 6 ay içerisinde, proje müellifinin sorumluluğunda, Ordu Büyükşehir Belediyesi KUDEB denetiminde düzeltilmesine, uygulamanın verilen süre sonunda düzeltildiğine/düzeltilmediğine dair raporların Kurula iletilmesinden sonra projeye aykırı imalatların yasal boyutunun değerlendirilmesi gerektiği’ hükmüne varılmıştır.”

"ÇALINAN CAMİİ BULUNDU"

AKP’li Belediye Başkanı Hilmi Güler Haziran ayı meclis toplantısında Mustafa Adıgüzel’i hedef alarak, “Size bir espri yapayım; Önemli bir siyasi arkadaşımız ‘bu camii çalındı’ dedi. Şu anda cami ibadete açık. Çalınan camii bulundu” dedi.

"SADECE CAMİYİ ÇALMAMIŞSINIZ"

Yaşanılanları trajikomik bir kara mizah olarak nitelendiren Adıgüzel, AKP’li Belediye Başkanı Güler’den özür beklediklerini söyledi. Belediyenin malzemeden de çaldığını kaydeden Mustafa Adıgüzel, şunları söyledi:

“Benim, bu cami çalındı bu cami orijinal değil yerine yaptığınız da eski caminin orijinal parçaları değil yeni ahşaptan bir benzer yapmışsınız dediğim konu resmi belge ile doğrulanmış oluyor. Siz sadece camiyi çalmamışsınız, malzemeden de çalmışsınız. Dini hiçbir konuya saygınız yok. Çıkıp belediye meclisinde o kadar konuştun, şu anda sana düşen şu; aynı belediye meclisini toplayarak, ben Mustafa Adıgüzel'den özür diliyorum demen gerekir. Çünkü ‘yanıltıldım’ diyebilirsin, evraklarıyla ortaya koydu diyebilirsin. Üstelik bu rapor Mart ayında çıkmış yani aslında sen belediye meclisinde bana karşı konuşurken masanda bu yazı varmış. Bu yazı geldikten birkaç ay sonra çıkıp belediye meclisinde konuşuyorsun. Bu sebeple diyorum ki bu belediyeyi Hilmi Güler yönetmiyor. Hilmi Güler’in kendisini bu şekilde boşa çıkaranların hepsini görevden alması gerekir. Namusuyla Haber yapan habercileri kastetmiyorum habercinin ötesine geçerek beni karalayarak 20 gününe yalakalık yapanlar vardı ya ‘Mustafa Adıgüzel'in camiden haberi yok’ diyen o troll ordusuna da aynen bu belgeleri yayınlamak düşer. Ordu Büyükşehir Belediyesi gibi boşa savuracak param olmadığı için belediyeden rica ediyorum, bizi asıp kestikleri o sitelerde bunları yayınlatın kardeşim. Şunu da bir kere daha öğrenin Mustafa Adıgüzel belgesiz konuşmaz. Demek ki neymiş Hilmi Güler, siz ve bu işi verdiğiniz firmanız tarihi ahşap camiyi çalmış. Sonra da malzemeden çalmış. Bu evraklar bunu ifade ediyor üstüne üstlük AK Partili Kültür Bakanının imzasıyla… Bir daha benimle polemiğe girip atışırken biraz daha destekli olun yoksa sizi bu şekilde utandırırım.”