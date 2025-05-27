Karşılıklı Suçlamalar ve Yüklü Tazminat Talepleri

Güzide Duran’ın adı, geçtiğimiz dönemde teknik direktör Okan Buruk ile aşk dedikodularına karışmıştı. Boşanma süreci ise oldukça çalkantılı ilerliyor. Adnan Aksoy, eşinin güvenini sarstığını ve kendisine hakaret ettiğini öne sürerek yalnızca 2 TL’lik sembolik bir tazminat talebinde bulundu. Duran ise boşanmanın sorumluluğunu eşine yükleyerek karşı dava açtı ve 20 milyon TL’lik manevi tazminat istedi. Ünlü model ayrıca, eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia etti.

Fethiye’de Aşk Rüzgarı

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, kulislerde dolaşan yeni bir iddia magazin dünyasını sarstı. Güzide Duran’ın Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Dedikodulara göre ikili, geçtiğimiz hafta sonu Fethiye'deydi. Yalnızca tekneyle ulaşılan özel bir koyda düzenlenen Kenan Doğulu konserini birlikte izledikleri belirtildi.

Lüks Yatta Romantik Tatil

İddialar bununla da sınırlı değil. Duran ve Orman’ın, Göcek’te demirli bulunan Fikret Orman’a ait lüks bir yatta birkaç gün geçirdiği öne sürüldü. Tatil boyunca çiftin yakın arkadaşlarının da onlara eşlik ettiği ifade ediliyor. Öte yandan Fikret Orman’ın, yaklaşık yedi yıldır birlikte olduğu Tuğba Coşkun ile kısa süre önce yollarını ayırdığı biliniyor.