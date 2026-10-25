Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman ile model ve sunucu Güzide Duran, bu kez Karadeniz’in yemyeşil doğasında görüntülendi. Mayıs 2025’ten bu yana birlikte olan çift, Artvin’de tatil yaptı. Orman’ın salıncağa binen sevgilisini salladığı anlar da tatilin öne çıkan kareleri arasında yer aldı.

ARTVİN’DE ROMANTİK KAÇAMAK

İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Fikret Orman ve Güzide Duran, Karadeniz turunda doğayla iç içe vakit geçirdi. Bölgenin yemyeşil yaylalarını, kanyonlarını ve şelalelerini gezen çift, tatilde birlikte geçirdikleri anları da paylaştı.

GÜZİDE DURAN’DAN RİZE PAYLAŞIMLARI

Karadeniz gezisini sürdüren Güzide Duran, yakınlarıyla birlikte Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinden de kareler yayımladı. Ünlü model, tarihi Zilkale’yi ziyaret ederek sarp kayalıkların ve yüksek tepelerin manzarasını takipçileriyle paylaştı.

Yakın arkadaşıyla ormanlık alanda, dere kenarında sabah yürüyüşü yapan Duran, bölgeye ilk kez geldiğini belirterek, “İlk defa geldik ama harika. Karadeniz’i mutlaka herkes görmeli” dedi.

SOBA ÜSTÜNDE ÇAY KEYFİ

Güzide Duran’ın paylaşımlarında Karadeniz’in yöresel yaşamından ayrıntılar da yer aldı. Soba kuzinesini görüntüleyen ünlü isim, sobada demlenen çayını yudumlayarak bölgenin sakin atmosferinin tadını çıkardı.