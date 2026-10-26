Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 18 yaşındaki Michael Satterlee, geliştirdiği yenilikçi kutu içecek soğutucu ve tutucu aparatı sayesinde sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı. Boşalan teneke kutuyu fırlatan ve hızlı dolum imkanı sunan 3D baskı cihazın yer aldığı tanıtım videosu Instagram’da 50 milyondan fazla izlendi. BİR AYDA 300 BİN DOLAR CİRO Lisedeki tasarım dersinde 3D yazıcı teknolojisiyle tanışan Satterlee, mezuniyetinin ardından 'Cruise Cup' markası altında üretime başladı. Business Insider tarafından incelenen e-ticaret paneli verilerine göre girişim, Kasım 2025 döneminde 300.000 dolar (yaklaşık 255.000 euro, 14 milyon 246 bin lira) gelir kaydetti. Ürünün gördüğü yoğun ilgi üzerine üretim kapasitesini artıran genç girişimci, operasyonunu New York'un Clifton Park bölgesindeki aile evinden 130'dan fazla 3D yazıcının yer aldığı bağımsız bir depoya taşıdı. HEDEF PASLANMAZ ÇELİK MODELLER 10 yaşından itibaren çeşitli ticari girişimlerde bulunduğunu belirten Satterlee, tüketici geri bildirimleri doğrultusunda ürünü iki kutu taşıyacak şekilde güncellediğini aktardı. Şirket, ürün gamını genişletmek amacıyla 2026 yılının ortasına kadar paslanmaz çelik versiyonları piyasaya sürmeyi planlıyor.

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