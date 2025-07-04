Merakla beklenen fikstür çekimi gerçekleşti. Riva’da gerçekleşen fikstürde en çok merak edilen konu ise 6 numaralı topu hangi takımın çekeceğiydi. Çünkü 6 numaralı topu çeken takım, 7 kez Avrupa maçı sonrası deplasmana gidecekti.

AVRUPA DÖNÜŞÜ 7 DEPLASMAN

Beşiktaş, Avrupa maçları dönüşleri deplasmanlara denk gelen 6 numaralı fikstürü çekti. 13 numarayı Fenerbahçe, 14 numarayı Galatasaray çekti. Fikstür çekiminde 6 numarayı çeken Beşiktaş, Avrupa maçları dönüşü 7 kez deplasmana gidecek.

‘HAKSIZ REKABET’

Fikstür çekimi öncesi Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü de fikstür çekimi öncesi 6 numaralı topa dikkat çekti. Belgü, “6 numaralı topu çeken yandı! 7 defa Avrupa kupalarından sonra deplasmana gidecek. Diğerleri 3-4 kez gidecek! Bu haksız bir rekabet” ifadelerini kullandı.