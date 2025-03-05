Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda VakıfBank’ı 21-25, 23-25 ve 27-29 setler sonucu 3-0 mağlup ederek tur için avantajı kaptı.
Çeyrek final rövanş mücadelesi 12 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.
- SALON: VakıfBank Spor Sarayı
- HAKEMLER: Dominga Lot, Erdal Akıncı
- VAKIFBANK: Cansu Özbay, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Van Ryk, Bosetti, Sıla Çalışkan, Yuan, Aylin Acar (L), Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Bahar Akbay, Markova
- FENERBAHÇE MEDICANA: Gizem Örge (L), Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Vuchkova, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Drca, Safronova, Vargas
- SETLER: 21-25, 23-25, 27-29
- SÜRE: 83 dakika (24’, 27’, 32’)