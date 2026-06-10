A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk hafta mücadelesindeki ilk maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Kanada'nın başkenti Ottawa'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, rakibine 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk setini 25-20 kaybeden milliler, ikinci sette 25-20'lik skorla dengeyi sağladı. Ancak üçüncü seti 25-20, dördüncü seti ise 25-23 kazanan ABD, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
VNL'de üçüncü kez mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk etaptaki ikinci maçında 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 02.30'da Fransa ile karşılaşacak.