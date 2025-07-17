Filenin Efeleri, 2025 Erkekler VNL 3. hafta ikinci maçında Almanya'yı 3-1 yendi ve 3. galibiyetini aldı.
Japonya'nın Chiba şehrinde Port Arena'da oynanan maçta, Türkiye ilk seti 29-27, ikinci seti de de 25-22 almayı başardı. Üçüncü seti ise Almanya, 25-18 kazanarak skoru 2-1 yaptı ve maçı dördüncü sete taşıdı.
Dördüncü setin son bölümü büyük çekişmeye sahne olurken milliler, bu seti 30-28, maçı da 3-1 kazandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'daki üçüncü maçını 19 Temmuz Cumartesi günü TSİ 09.30'da Brezilya ile yapacak.