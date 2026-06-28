A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki 4. ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki 8. karşılaşmasında 5. galibiyetini aldı. Belçika ise 5. mağlubiyetini yaşadı. VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, iki yılın toplamındaki galibiyet sayısını, üçüncü etap öncesinde geçti. Milliler, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak son ayakta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.

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