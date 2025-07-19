Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) sahne alan A Milli Erkek Voleybol Takımı, rakibi Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Efeleri, zorlu geçen ilk sette etkili bir oyun sergilese de setin son bölümünde geriye düştü. Özellikle hücumda Brezilya’ya karşı etkili ataklarda bulunamayan milliler, ilk seti 22-25 kaybetti: 0-1
A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL’deki Brezilya mücadelesinde ikinci sette büyük bir direnç ortaya koysa da seti 26-24 kaybederek 2-0 geriye düştü: 0-2
Üçüncü sete etkili başlayan ay-yıldızlılar üst üste buldukları sayılarla Brezilya’ya karşı üstünlük kurarak 25-22 skorla bu bölümü tamamladı: 1-2
Dördüncü seti Brezilya ekibi 22-25’lik skorla tamamlayarak durumu 3-1’e getirdi: 1-3
Filenin Efeleri, Japonya'nın Chiba şehrinde düzenlenen üçüncü haftadaki dördüncü maçında yarın saat 05.00'da Arjantin ile karşılaşacak.