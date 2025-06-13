A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında Hollanda'ya 3-1 yenildi.
Çin'in Şian kentindeki ilk hafta maçlarına Sırbistan mağlubiyetiyle başlayan Türkiye, üçüncü karşılaşmasını yarın Polonya ile oynayacak.
Salon: Qujiang Spor Kompleksi
Hakemler: Luo Wensheng (Çin), Michail Koutsoulas (Yunanistan)
Hollanda: Parkinson, Keemink, Koops, Van Der Ent, Ahyi, Tuinstra (Klok, Meijs, Wijkstra, Wiltenburg, Berkhout)
Türkiye: Kaan Gürbüz, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzjia, Gökçen Yüksel)
Setler: 21-25, 25-23, 25-22, 25-23
Süre: 127 dakika