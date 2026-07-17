A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasının ikinci maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Ukrayna, ilk iki seti 27-25 ve 25-20'lik skorlarla kazandı. Filenin Efeleri, üçüncü setle birlikte müthiş bir geri dönüşe imza attı. Üçüncü seti 25-23, dördüncü seti 25-16, karar setini ise 15-10'luk skorla kazandı ve maçı 3-2'lik galibiyetle tamamladı.

Bu karşılaşmanın ardından Filenin Efeleri, yedi galibiyet ile 19 puana ulaştı.

Ay-yıldızlılar, üçüncü ve son etaptaki son iki maçında yarın TSİ 17.30'da Slovenya, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 14.00'te İran ile karşılaşacak.

Milli takım, bu iki karşılaşmadan birini kazanması halinde tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.