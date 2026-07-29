A Milli Erkek Voleybol Takımımız, ilk kez katılma başarısı gösterdiği VNL final etabına Slovenya karşısında müthiş bir performans ortaya koysa da yarı final için yeterli olmadı... Ay-Yıldızlılar, Slovenya ile Çin'in Ningbo kentinde oynadığı Milletler Ligi VNL çeyrek finalini 3-0 kaybetti. Millilerin, tarihi başarıya imza attığı turnuvadaki yolculuğu, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir karşılaşmayla son buldu. İlk set sonucu: Türkiye 21-25 Slovenya İkinci set sonucu: Türkiye 33-35 Slovenya Üçüncü set sonucu: Türkiye 36-38 Slovenya Detaylar geliyor...

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