Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 19 milli takımın ter dökeceği 2027 FIVB Milletler Ligi'nin etap takvimi ve grup eşleşmeleri netlik kazandı. Filenin Efeleri, organizasyonun ilk etabında 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde Slovenya'da, ikinci etabında 23-27 Haziran 2027 tarihlerinde Bulgaristan'da ve üçüncü etabında ise 14-18 Temmuz 2027 tarihlerinde Japonya'da parkeye çıkacak. Karşılaşmaların kesin gün ve saat programı ilerleyen dönemde FIVB tarafından ilan edilecek.

Statü gereği her ayakta dörder müsabaka oynayacak olan takımlar, üç etabın sonunda oluşacak genel puan tablosunda ilk 8 sıraya girmek için mücadele edecek. İlk 8'de yer almayı başaran ülkeler, 28 Temmuz - 1 Ağustos 2027 tarihleri arasında düzenlenecek 2027 Erkekler VNL Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.

İŞTE RAKİPLERİMİZ

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'ndeki grup dağılımları ve her etapta karşılaşacağı rakipler şu şekilde belirlendi: