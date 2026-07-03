FIVB Milletler Ligi'nin 3'üncü etap karşılaşmalarını oynamak üzere Japonya'ya giden A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) kafilemiz ülkeye ulaştı. Uçağın Japonya'ya inmesinin hemen ardından milli sporcu İlkin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden gündemde olan bir konuyla ilgili paylaşım yaptı.
"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ"
Milli voleybolcu, sahnelediği stand-up gösterisindeki ifadeleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret ve dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
İlkin Aydın, Göktaş ile ilgili yaptığı paylaşımda ifade özgürlüğüne dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
"Düşünce özgürlüğü, sadece sizinle aynı düşünenlerin konuşabilmesi değildir."