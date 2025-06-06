2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne (VNL) Fransa galibiyeti ile başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyondaki ikinci maçında Asya temsilcisi Tayland ile karşılaştı.
Filenin Sultanları Çin'in başkenti Pekin'deki National Indoor Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada hata yapmadı. Ay-yıldızlı takım rotasyonlu kadrosu ile maçtan 3-0 galip ayrıldı ve ikide iki yaptı.
Milliler, setleri 25-23, 25-14 ve 25-22'lik skorlarla kazandı. Filenin Sultanları bir sonraki maçında 7 Haziran Cumartesi saat 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.