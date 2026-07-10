Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

Milliler, Japonya etabındaki üçüncü maçında yarın 13.20’de Japonya ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Asue Arena

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)

ABD: Rettke, Poulter, A.Skinner, Ogbogu, Thompson, Eggleston, Rodriguez (L) (O'neal, Ka'aha'aina-Torres, Banks, Hentz (L), Samedy)

TÜRKİYE: Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Deniz, Elif, Gizem (L) (Cansu, Saliha, Eylül)

SETLER: 22-25, 25-23, 27-29, 15-8

SÜRE: 135 dakika

 

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