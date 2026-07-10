Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu.
Milliler, Japonya etabındaki üçüncü maçında yarın 13.20’de Japonya ile karşı karşıya gelecek.
SALON: Asue Arena
HAKEMLER: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)
ABD: Rettke, Poulter, A.Skinner, Ogbogu, Thompson, Eggleston, Rodriguez (L) (O'neal, Ka'aha'aina-Torres, Banks, Hentz (L), Samedy)
TÜRKİYE: Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Deniz, Elif, Gizem (L) (Cansu, Saliha, Eylül)
SETLER: 22-25, 25-23, 27-29, 15-8
SÜRE: 135 dakika