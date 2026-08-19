2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu duyuruldu.
Son Avrupa şampiyonu ay-yıldızlıların, 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde İstanbul'un yanı sıra Çekya'nın Brno, Azerbaycan'ın Bakü ve İsveç'in Göteborg kentlerinde gerçekleştirilecek organizasyondaki kadrosu belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge