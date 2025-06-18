Voleybol Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nde ilk haftayı 4'te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci haftanın ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 27-25, 25-19 ve 28-26'lık setlerle 3-0 kazanan Filenin Sultanları, Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nde 5'te 5 yaptı. Ay-yıldızlılarda Hande Baladın 14, Melissa Vargas ise 12 sayı kaydetti.
Karşılaşmayı 14.487 seyirci takip etti.
Milliler, Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci haftasının kalan maçlarında Kanada, Güney Kore ve Brezilya iler karşı karşıya gelecek.
- SALON: Sinan Erdem
- DOMİNİK CUMHURİYETİ: A.Rodriguez, B.Martinez, J.Martinez, Gaila, Pena Isabel, Arias, Rodriguez (L) (Marte, Tapia, Matos, Carabollo)
- TÜRKİYE: Elif, Yaprak, Zehra, Vargas, Hande, Aslı, Simge (L) (Cansu, Meliha, Ebrar)
- SETLER: 25-27, 19-25, 26-28
- SÜRE: 1 saat 29 dakika