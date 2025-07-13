A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki dördüncü maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

Milletler Ligi'nde 12. maçında üst üste 3'üncü, toplamda 4'üncü yenilgisini alan Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Çin-ABD karşılaşmasının ardından belli olacak.

VNL Finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde Atlas Arena'da oynanacak.

  • SALON: Omnisport
  • HAKEMLER: Pawel Burkiewicz (Polonya), İsmail İbrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)
  • SIRBİSTAN: Ivanovic, Aleksic, Mirkovic, Uzelac, Kurtagic, Boskovic, Jedgic (L) (Milenkovic)
  • TÜRKİYE: Yaprak, Zehra, Vargas, Ebrar, Jack-Kısal, Dilay, Gizem (L) (Meliha, Derya, Aslı, Saliha)
  • SETLER: 25-18, 25-20, 25-18
  • SÜRE: 72 dakika

 