A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki dördüncü maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.
Milletler Ligi'nde 12. maçında üst üste 3'üncü, toplamda 4'üncü yenilgisini alan Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Çin-ABD karşılaşmasının ardından belli olacak.
VNL Finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde Atlas Arena'da oynanacak.
- SALON: Omnisport
- HAKEMLER: Pawel Burkiewicz (Polonya), İsmail İbrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)
- SIRBİSTAN: Ivanovic, Aleksic, Mirkovic, Uzelac, Kurtagic, Boskovic, Jedgic (L) (Milenkovic)
- TÜRKİYE: Yaprak, Zehra, Vargas, Ebrar, Jack-Kısal, Dilay, Gizem (L) (Meliha, Derya, Aslı, Saliha)
- SETLER: 25-18, 25-20, 25-18
- SÜRE: 72 dakika