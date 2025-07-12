A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.
Milletler Ligi'nde 11’inci maçında 3’üncü yenilgisini alan Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki dördüncü maçında 13 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.
- SALON: Omnisport
- HAKEMLER: David Fuentes Fernandez (İspanya), Noemi Karina Rene (Arjantin)
- TÜRKİYE: Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Zehra, Vargas, Gizem (L) (Meliha, Eylül, Derya, Saliha)
- İTALYA: Sylla, Danesi, Egonu, Degradi, Fahr, Orro, De Gennaro (L) (Cambi, Nervini, Antropova, Giovannini)
- SETLER: 19-25, 25-21, 25-21, 20-25, 11-15
- SÜRE: 119 dakika