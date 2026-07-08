A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Polonya ile karşı karşıya geldi. Osaka kentinde bulunan Asue Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 27-25 kazanan Filenin Sultanları, ikinci seti 25-20 kaybetti.

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Üçüncü seti 25-19 kazanarak setlerde durumu 2-1'e getiren milliler, karşılaşmanın son setini de 25-19 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında kalan maçların programı şu şekilde:

10 Temmuz 2026

07:00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026

13:20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026

09:30 Tayland-Türkiye

 

 