A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Polonya ile karşı karşıya geldi. Osaka kentinde bulunan Asue Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 27-25 kazanan Filenin Sultanları, ikinci seti 25-20 kaybetti.
Üçüncü seti 25-19 kazanarak setlerde durumu 2-1'e getiren milliler, karşılaşmanın son setini de 25-19 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında kalan maçların programı şu şekilde:
10 Temmuz 2026
07:00 ABD-Türkiye
11 Temmuz 2026
13:20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz 2026
09:30 Tayland-Türkiye