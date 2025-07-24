FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile karşılaştı. Polonya'da oynanan karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-2 kaybetti.
İlk seti 25-21 kaybeden Filenin Sultanları, 2. seti 25-16 kazandı. Üçüncü seti 25-20 kazanan Japonya, 2-1 öne geçti. Oldukça çekişmeli geçen 3. seti 25-22 kazanan Milli Takım, maçta yeniden eşitliği yakaladı. Karar setini 15-9 kazanan Japonya, adını yarı finale yazdırdı.
- SALON: Atlas Arena
- HAKEMLER: İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri), Stanislava Simic (Sırbistan)
- JAPONYA: Seki, Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Fukudome (L) (Kojima, Tsusaka, Akimoto, Kitamado)
- TÜRKİYE: Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Yaprak, Aslı, Gizem (L) (Dilay, Aleksia, Hande, Saliha)
- SETLER: 25-21, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9
- SÜRE: 1 saat 53 dakika