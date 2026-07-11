A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) Japonya etabının üçüncü maçında ev sahibi Japonya ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları 3'üncü etap 3'üncü maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Filenin Sultanları, ikinci seti aynı skorla kaybetti.
Üçüncü seti 25-22 kazanarak setlerde durumu 2-1'e getiren Filenin Sultanları 25-22 kazandığı 4. setin ardından karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL'de çıktığı 11'inci maçta 8'inci galibiyetini aldı. Türkiye, 22 puanla 4'üncü sırada yer aldı ve finallere katılmayı garantiledi. Filenin Sultanları, Japonya etabındaki son maçında yarın (12 Temmuz Pazar) TSİ 09.30'da Tayland'la karşılaşacak.
FIVB Milletler Ligi'nde finaller, 22-26 Temmuz'da Çin'in Macao şehrinde düzenlenecek.