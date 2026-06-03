A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.
İlk seti 25-17 kaybeden Filenin Sultanları, 2. sette maça denge getirmeyi başardı. İkinci seti 25-20 kazanan Filenin Sultanları 25-16 kazandığı 3. setin ardından son sette istediğini alamadı. 4. sette rakibine 25-23 kaybeden ay yıldızlılar, mücadeleyi final setine taşıdı.
Final setinde rakibini 15-11'le geçen Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı.
Milliler, normal sezonu üç ayaktan oluşacak turnuvanın ilk etabında 3-8 Haziran'da Brezilya'da parkeye çıkacak. İkinci etaba Ankara'da 17-21 Haziran'da ev sahipliği yapacak ay-yıldızlı ekip, üçüncü etap maçları için 8-12 Temmuz'da Japonya'da olacak.
Milliler, Brezilya etabındaki 2. maçında yarın TSİ 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak.