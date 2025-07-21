Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi final etabı için Polonya’ya gitti. Lig etabını 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 23 puanla 6. sırada bitirerek çeyrek finale kalma hakkı kazanan Ay-Yıldızlılar, 24 Temmuz’da Japonya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları yarı final biletini almaya çalışacak.
EKONOMİDE UÇTU, TEPKİ TOPLADI
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Milletler Ligi final etabı için Polonya’ya ekonomi sınıfında seyahat etmesi tepki topladı. Görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.
AYNI OLAY AMERİKA’YA GİDERKEN YAŞANMIŞTI
Milliler daha önce de 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere ABD'ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında uçmuş ve tartışmalar yaşanmıştı.