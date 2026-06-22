A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci etabında oynadığı 4 maçı da kazandı. Başkent Ankara'da düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaştı. İlk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup eden milli takım, ikinci karşılaşmasında Fransa'yı aynı skorla yendi. Milliler, üçüncü maçında Almanya karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. İkinci haftanın son karşılaşmasında Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını 4'te 4 yaparak tamamlayan Türkiye, böylece VNL tarihinde ilk kez ev sahipliği yaptığı bir haftayı yenilgisiz geçti.

Organizasyonda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı takım, topladığı 15 puanla ikinci hafta sonunda 6. sırada yer aldı.

41 taraftar hologramla bir anda ortaya çıktı

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru Vodafone, Türkiye-Belçika maçında son derece dikkat çeken projeye de imza attı. 5G hologram teknolojisiyle oluşturulan Vodafone 5G Türkiye Tribünü projesiyle, farklı bir lokasyonda bulunan 41 taraftarın hologram görüntüleri ve sesleri, İstiklal Marşı töreninde tribünlerin arkasında ortaya çıktı ve bütün salonla beraber İstiklal Marşı’nı söyledi. Böylece, fiziksel olarak salonda bulunamayan voleybolseverlerin desteği sahaya yansıtılarak Türkiye’nin dört bir yanındaki heyecan tek noktada birleşmiş oldu.