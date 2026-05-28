A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 18 ülkenin yer alacağı VNL'de önce üç haftalık bir mücadeleye girecek. Bu karşılaşmaların sonunda kalan 8 takım ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerinde yarışmaya hak kazanacak.

İŞTE FİLENİN SULTANLARI'NIN KADROSU

Filenin Sultanları'nın VNL'de boy göstereceği geniş kadro ise şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta oyuncular: Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz

"ANNEM İSTEDİ AKAN SULAR DURDU"

Kadroda yer almayan libero Simge Aköz ise nedenini Spor Sergi Nokta Manşet'e yaptığı açıklamada şöyle anlattı:

"Bu sene milli takımdan VNL için bir izin rica ettim. Annemin yaşamış olduğu bir sağlık sıkıntısı vardı. 10 senedir neredeyse milli takıma gidiyorum, her yazım dolu. 12 ay çalışıyorum ve ister istemez ailelerimizden uzak, onlarla birlikte geçiremediğimiz çok zaman oluyor.

Böyle bir anda annemin 'Keşke bu yaz gitmesen, birlikte vakit geçirsek' dediği bir anda benim için zaten akan sular durdu. Tabii ki ihtiyaç olduğu takdirde milli takıma gidecektim ama en azından bu isteğimi anlayışla karşıladılar. Sonrasında ne olur bilemiyorum."