A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncularından Derya Cebecioğlu’nun adı bu kez bir aşk iddiasıyla anıldı. İddiaya göre Cebecioğlu, bu sezon Halkbank’a transfer olan Bulgar smaçör Denislav Bardarov ile yakınlaştı. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlaması da dikkat çekti.

MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Derya Cebecioğlu’nun geçtiğimiz gün oynanan Bulgaristan-Makedonya maçını tribünden takip ettiği belirtildi. Milli voleybolcunun karşılaşmayı tribünden izlemesi, Bardarov ile ilgili aşk iddialarını da beraberinde getirdi.

MAÇ SONUNDA TEBRİK ETTİ

Karşılaşmanın ardından Cebecioğlu’nun Bulgar smaçör Denislav Bardarov’u tebrik ettiği ifade edildi. İkilinin sosyal medya üzerinden karşılıklı takipleşmesi ve Cebecioğlu’nun Bardarov’un maçını tribünden izlemesi, aşk iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.

Taraflardan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.