Voleybol Milletler Ligi'nin 8. maçında Türkiye ve Brezilya, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Maça güçlü başlayan Brezilya ilk seti 25-18 kazandı.
İkinci sette kendine gelen ve direncini arttıran Filenin Sultanları 25-23 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette bu kez Brezilya 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti.
Brezilya dördüncü sette millilere geçit vermedi ve seti 25-15 maçı da 3-1 kazanarak yoluna namağlup devam etti. Filenin Sultanları, ilk yenilgisini yaşadı.
Türkiye Voleybol Federasyonu, 17 bin 34 seyircinin tribünde yer aldığını ve Milletler Ligi'nde seyirci rekoru kırıldığını açıkladı.