Filenin Sultanları ve Fenerbahçe'de takım menajeri olarak görev yapan Pelin Çelik, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin geniş kadrosunda yer alacak sporculara, Fenerbahçe Medicana ve Vakıfbank arasındaki final serisi devam ederken kadro konusunda bilgilendirme mesajı attı.
RAKİP OYUNCUYA DAVETİYE MESAJI GÖNDERİLMEDİ
Voleybol Magazin'in haberine göre; Pelin Çelik'in ligde final serisi mücadelesi veren rakibi VakıfBank'ın liberosu Ayça Aykaç Altıntaş'a geniş kadroda yer almasına rağmen kadroda yer alacağı bilgisini vermemesi, final serisindeki önemli maç öncesi sporcuda demotivasyona neden olurken bu durum tepkiye yol açtı.
Kısa sürede tamamlanacak final serisinin sona ermesini beklemeden, eksik şekilde gönderilen mesajların 'kasıtlı' olarak iletilmediği öne sürülürken, Vakıfbank'ın karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Ayça Aykaç Altıntaş'ın fotoğrafını paylaşması iddiaları güçlendirdi.