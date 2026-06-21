2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'daki ikinci etap kapanış mücadelesinde heyecan tavan yaptı. Çin karşısında 2-1 geriye düşerek büyük bir baskı altına giren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, pes etmeyerek muazzam bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 3-2'lik zaferle ayrıldı.

MUAZZAM GERİ DÖNÜŞ

Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki son maçında dev rakibi Çin ile kozlarını paylaşan Filenin Sultanları, seyircisinin desteğiyle maça harika bir giriş yaptı. İlk seti hanesine yazdırarak 1-0 öne geçen Ay-Yıldızlılar, sonraki bölümlerde Çin'in etkili oyununa reaksiyon göstermekte zorlandı.

ANKARA'DA KUSURSUZ SERİ

Üst üste iki seti kaybederek 2-1 geriye düşen millilerimiz için her şey bitti denilen anda sahneye yeniden Türk voleybolunun karakteri çıktı. Müthiş bir direnç göstererek oyunun kontrolünü yeniden eline alan Sultanlar, peş peşe iki seti daha kazanarak maçı 3-2 koparmayı başardı.

Çin karşısında alınan bu dev galibiyet, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Ankara'daki gövde gösterisini de adeta taçlandırdı... Başkentteki taraftarı önünde çıktığı tüm zorlu maçları kazanmayı bilen Filenin Sultanları, bu sonuçla birlikte ikinci etabı 4'te 4 yaparak namağlup kapattı.