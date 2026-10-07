İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’nin yasama yılı açılışı kapsamında düzenlenen toplantıda partiye katıldı. Tugay’ın rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Tugay, siyasette temel amacın hizmet olduğunu belirterek AK Parti’ye “inanarak ve güvenerek” katıldığını söyledi.

Tugay konuşmasında, “AK Parti kimsesizlerin kimsesidir” ifadesini kullandı. İzmir ve Cumhuriyet vurgusu da yapan Tugay, Cumhuriyet’e samimiyetle sahip çıkan siyasetçilerin kimsesizlerin kimsesi olmak için çalıştığını söyledi.

İLKİN AYDIN'DAN ATATÜRKLÜ PAYLAŞIM

Tugay’ın açıklamalarının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından İlkin Aydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Aydın, Atatürk’ün fotoğrafını paylaşarak “Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” ifadelerine yer verdi. Aydın paylaşımında Cemil Tugay’ın ismini doğrudan anmadı. Ancak paylaşımın zamanlaması ve kullanılan ifadeler nedeniyle bazı haber kaynakları tarafından Tugay’ın sözlerine yanıt olarak değerlendirildi.

Aydın’ın kullandığı söz, TBMM tutanaklarında da Atatürk’e atfedilerek yer alan “Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” ifadesiyle aynı şekilde aktarılıyor.