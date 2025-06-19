2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta ikinci maçında Türkiye, Kanada'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda 6'da 6 yaparak namağlup ünvanını devam ettirdi.

Filenin sultanları, Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı mücadelenin ilk setine güçlü bir başlangıç yaptı. Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un servisle sayıları ile rakibine göz açtırmayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, mücadelenin ilk setini 25-16 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Karşılaşmanın ikinci setini başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Kanada'nın bir süre önde götürdüğü sette Vargas, Cansu ve Deniz ile etkili olan Filenin Sultanları, dengeyi bozdu ve skoru 19-14'e taşıdı. Kalan bölümde Ebrar Karakurt'un oyuna ağırlık koyması ile farkı açan milliler, seti 25-18 kazanarak maçta durumu 2-0'a getirdi.

Müsabakanın üçüncü seti tıpkı ikinci set gibi kıran kırana bir mücadele ile başladı. Karşılıklı yapılan hataların ardından skor 9-9'a gelirken Filenin sultanları, dengeyi bozdu ve peş peşe sayılar ile skoru 11-9'a getirerek Kanada'ya mola aldırdı. Mola dönüşü üstünlüğünü korumaya çalışan milliler, nefes kesen rallilerin ardından 13-12 geriye düştü. Meliha Diken'in sayısı ile dönüşün fitilini yakan Filenin Sultanları, Cansu Özbay ve Ebrar Karakurt'un da skor katkıları ile skoru 19-15'e kadar taşıdı ve mola geldi. Kalan bölümde hata yapmayan Filenin Sultanları, seti 26-24 maçı da 3-0 kazandı.

Milliler, turnuvadaki 7. müsabakasında 21 Haziran 19.30'da Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.