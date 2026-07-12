2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki son maçında Filenin Sultanları, Tayland ile karşı karşıya geldi.
Milli takım, Japonya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda Tayland'ı geriden gelip 3-1 yendi ve 9. galibiyetine ulaştı.
Karşılaşmanın ilk setini Tayland 27-25 kazanıp 1-0 öne geçti. Filenin Sultanları, ikinci setle geri dönerken 25-21, 25-19 ve 25-22'lik skorla maçı kazanıp Milletler Ligi'nin grup etabını galibiyetle tamamladı ve dördüncü sırada yer aldı.
FİNALLER GARANTİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile dün oynadığı maçta aldığı galibiyetle FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde oynamayı garantilemişti.
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.