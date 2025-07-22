A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Milletler Ligi final etabı için Polonya’ya ekonomi sınıfında seyahat etmesi tepki topladı. Görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.
24 Temmuz’da Japonya ile karşılaşacak Filenin Sultanları'nın ekonomi uçuşu tepki toplarken konuyla ilgili federasyondan açıklama geldi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Voleybolun Nabzı'na açıklamalarda bulundu.
Üstündağ, mesafenin kısa olmasından dolayı ekonomi sınıfından bilet almayı federasyonun tercih ettiği, daha önce yapılan uçuşlarda ise sporcuların business sınıfında uçtuklarını belirtti.