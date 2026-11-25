Filenin Sultanları, 19 takımın mücadele vereceği Voleybol Milletler Ligi’nde 3 hafta boyunca 3 farklı etapta sahaya çıkacak. Milli voleybolcular, organizasyonun ilk haftasında 2-6 Haziran 2027 tarihleri arasında Çin'de 2'nci haftasında 16-20 Haziran 2027 tarihleri arasında Hollanda'da, 3'üncü haftasında ise 7-11 Temmuz 2027 tarihleri arasında Türkiye’de mücadele edecek.

Üç hafta sonunda oluşacak puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, 21-25 Temmuz 2027 tarihlerinde düzenlenecek 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’ne katılma hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:

1. Hafta (Çin)

Türkiye, Çin, Japonya, Tayland, ABD, Slovenya

2. Hafta (Hollanda)

Türkiye, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Almanya, Slovenya

3. Hafta (Türkiye)

Türkiye, Rusya, Fransa, Polonya, Çekya, Belçika, Slovenya

Filenin Sultanları, üç hafta sürecek organizasyonda her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maç oynayacak. Millilerin etaplarda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:

1.Hafta / Çin

Türkiye-Tayland

Türkiye-ABD

Türkiye-Çin

Türkiye-Japonya

2.Hafta / Hollanda

Türkiye-Almanya

Türkiye-Ukrayna

İtalya-Türkiye

Türkiye-Hollanda

3.Hafta / Türkiye

Türkiye-Belçika

Türkiye-Fransa

Türkiye-Polonya

Türkiye-Rusya

Maç tarihleri ve saatleri ise daha sonra FIVB tarafından duyurulacak.