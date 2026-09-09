Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve Türkiye Voleybol Federasyonu, son dönemde giderek yaygınlaşan bilgi kirliliğine dikkat çekmek amacıyla ortak bir çalışmaya imza attı. Hazırlanan videoyu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Algıya manipülasyona geçit verme. Dezenformasyona dur de” mesajıyla kamuoyuyla paylaştı.

FİLENİN SULTANLARI DA YER ALDI

Çalışmada A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları yer alırken, sporcuların özellikle sosyal medyada karşılaşılan yanıltıcı ve doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptığı görüldü.

Kamu kurumları ile Türkiye Voleybol Federasyonunun ortak çalışmasıyla hazırlanan videoda, dezenformasyonun oluşturabileceği risklere karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi.

ŞORTLU GÖRÜNTÜLERİN SANSÜRLENMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Videonun yayınlanmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri ise milli voleybolcuların görüntülerine uygulanan sansür oldu.

Sporcuların şortlu görüntülerinin sansürlenmesi, videonun ana mesajının yanı sıra ayrı bir tartışmanın da gündeme gelmesine neden oldu.

“Dezenformasyona dur de” başlığıyla yayımlanan çalışma, bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturma amacı taşırken, videodaki sansür uygulaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.